Adana’da anız yangını ağaçlara sıçradı

Adana’da buğday tarlasında anız yakılması sonrası alevler etraftaki ağaçlara sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde hasat edilen buğday tarlasında kimliği belirsiz kişiler anız yakıp olay yerinden uzaklaştı. Yangın bir süre sonra çevredeki ağaçlara sıçradı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını büyümeden önleyip kontrol altına aldı. Ekipler hem tarlada hem de ağaçlık alanda soğutma çalışması sürdürüyor.