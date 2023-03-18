Abant’ta tatilciler lapa lapa yağan karın tadını çıkardı

BOLU (İHA) – Bolu’nun en çok tercih edilen tabiat parkları arasında bulunan Abant Gölü Mili Parkı’nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken, bölgeye gelen tatilciler ise karın tadını çıkardı. Hava durumunda kar yağışını görür görmez İstanbul’dan, Abant’a gelen aile ise “İstanbul’da bu sene kar görmediğimiz için biz de Abant’a geldik” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışın devam ettiği bölgede yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan karın tadını çocuklar ve tatilciler çıkardı. Abant’a gelen tatilciler Mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirerek, eşsiz manzaranın keyfini süren tatilciler kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Ayrıca kar yağışının devam ettiği bölgede, kar küreme araçlarıyla tuzlama çalışmaları da sürüyor.

“Çocuklarla kartopu oynadık”

İstanbul’da kar göremedikleri için Abant’a geldiklerini aktaran Ahmet Bakış, “Bu sene İstanbul’da kar göremediğimiz için Abant’a geldik. Hava durumunda kar yağacağını görünce hemen geldik. Kar yağışını görünce çok mutlu olduk. Çocuklarla kartopu oynadık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz” dedi.

“Çok mutlu olduk”

Abant’a ikinci defa geldiğini söyleyen Sevil Bakış, “Çok sevdiğim bir bölge. Kar yağdığı için Abant’ı tercih ettik. İstanbul’da bu sene kar görmediğimiz için biz de Abant’a geldik ve kar gördüğümüze çok mutlu olduk” diye konuştu. Ahmet ve Sevil Bakış’ın kızları Ayşe ise, “Abant çok güzel, İstanbul’da kar yok. Derslerim gayet güzel olduğu için biraz kafa dağıtmaya geldik” ifadelerini kullandı.