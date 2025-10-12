11 ülkeden 30’dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin "Küresel Tedarik Zincirleri" ve "Dijital Yatırımlar" başlıklarında görüş ve önerilerini paylaştığı Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı.Toplantıya Yılmaz’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun yanı sıra iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşların temsilciler katıldı. Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine küresel bir vizyon kazandırmak amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye'nin en üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya getiren toplantıda pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi ele alınacak başlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zekâ, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları da yine YDK’nın gündeminde yer aldı. Toplantının ilk oturumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasıyla gerçekleşirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır’ın birer sunum yapacağı toplantının ikinci oturumu basına kapalı olarak gerçekleşti.



"2002’de uluslararası sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün ülkemizde bu profilde 87 bine yakın şirket bulunmaktadır"

Toplantının ilk oturumunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "1973-2002 arası 30 yıllık dönemde yalnızca 15 milyar dolar doğrudan yatırım çeken Türkiye, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2003’ten bu yana toplamda 282 milyar dolarlık yatırım çekmiştir. 2024 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişi 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025’in ilk yedi ayında ise 8,4 milyar dolara ulaşılmış, yıllıklandırılmış girişler 13,8 milyar dolar ile son yılların zirvesine çıkmıştır. 2002’de uluslararası sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün ülkemizde bu profilde 87 bine yakın şirket bulunmaktadır. Bu şirketler sadece üretim değil, Ar-Ge, tasarım, tedarik, lojistik ve bölgesel yönetim merkezleri ile Türkiye’yi entegre bir bölgesel üs haline getirmiştir" diye konuştu.



"Daha seçici ve hedef odaklı bir yatırım teşvik sistemini hayata geçirmiş bulunuyoruz"

Son 20 yılda yapılan reformların Türkiye’nin yatırım ortamını dünya standartlarında güvenli ve öngörülebilir bir ekosisteme dönüştürdüğüne vurgu yapan Yılmaz, ‘’Bu başarı, siyasi istikrar ve yatırımcıyla kurulan güvene dayanmaktadır. Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki rolünün güçlenmesine katkı sağlayacak ve dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarını artıracak bir yatırım teşvik sistemini geçtiğimiz aylarda uygulamaya aldık. Bu yeni sistemle, katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü, bölgesel kalkınmayı önceleyen, daha seçici ve hedef odaklı bir yatırım teşvik sistemi ini hayata geçirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Cari açığın milli gelire oranının 2028’de yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz"

Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana kesintisiz bir dezenflasyon süreciyle enflasyonu 42 puan düşürdüklerini aktaran Yılmaz, kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. ‘’Hedefimiz, 2026 da yüzde 20’nin altında, 2027 ve sonrasında tek haneli seviyelerle enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek’’ diyen Yılmaz, ’’2024 yılında ekonomimiz yüzde 3,3 büyüdü ve 2025’te de aynı oranı korumayı bekliyoruz. Dezenflasyon süreci ilerledikçe ve yapısal dönüşümler hayata geçtikçe büyümenin kademeli olarak verimliliğe dayalı olarak güçleneceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda, 2026’da yüzde 3,8’e, 2027’de yüzde 4,3’e ve 2028’de yüzde 5’e ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8’e geriledi. Programda öngördüğümüz yüzde 1,7 idi. Bu olumlu gelişmenin devamıyla cari açığın milli gelire oranının daha da düşerek 2028’de yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz. Böylece dış finansman ihtiyacımızın belirgin şekilde azalacağını öngörüyoruz. 3 Ekim itibarıyla brüt rezervlerimiz 186,2 milyar dolara yükseldi, risk primimiz 260 baz puanın altına geriledi, Türk lirasına olan güven artarak TL mevduatın payı yüzde 60’ın üzerine çıktı. Kamu maliyesinde disiplinli duruşumuz sürüyor. 2024’te bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4,7 oldu. Deprem etkisi hariç tutulduğunda açığımız yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti’’ ifadelerini kullandı.



"2028 sonunda ihracatımızın 300 milyar doların üzerinde olmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025’te bütçe açığını yüzde 3,6’ya, 2028’de ise yüzde 2,8’e düşürerek Maastricht kriterlerinin altına inmeyi öngörüyoruz. Program döneminde sıkı mali duruşumuzla bütçe açığımızı azaltırken faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda milli gelirimizin ilk kez 1,5 trilyon doları aşması, kişi başına düşen gelirimizin 17 bin doların üzerine çıkması ve ülkemizin Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olmasını bekliyoruz. 2028’de ise milli gelirimizin 1,9 trilyon dolara yaklaşmasını, kişi başına gelirin 21 bin dolar seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. 2028 sonunda ihracatımızın 300 milyar doların üzerinde olmasını, hizmet ihracatımızın ise 150 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Program döneminde yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve dönem sonunda ilk defa yüzde 8’in altında bir işsizlik oranı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Türkiye küresel şirketler için güvenilir, bir tedarik ortağı olduğunu açıkça göstermiştir"

Yılmaz, "Bugünkü toplantıda ele alacağımız küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımlar, yalnızca ülkelerin rekabet gücünü değil, aynı zamanda dayanıklılığını ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu da belirleyen başlıca unsurlar haline gelmiştir. 2024 yılında duyurulan 383 UDY projesinin yüzde 72’si nitelikli UDY kriterleriyle örtüşmüş, toplam sermaye harcamasının da yüzde 71’ini oluşturmuştur. Bu projeler arasında küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu artıran üretim, Ar-Ge, lojistik ve satın alma merkezi yatırımları özellikle öne çıkmaktadır. Dahası Türkiye son 10 yılda küresel tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı 539 yatırım projesi çekerek, benzer konumdaki ülkelerle kıyaslandığında öne çıkmış; küresel şirketler için güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi bir tedarik ortağı olduğunu açıkça göstermiştir" dedi.