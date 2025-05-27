"Silah bırakma süreci sahada doğrulanacak"

Çelik, terör örgütlerinin tamamen silah bırakması ve kendilerini feshetmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama adımları atmaktadır. Bu doğrulama mekanizmaları sayesinde süreç her aşamada teyit edilerek kontrol edilecektir” dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz Ortadoğu’nun temeli olabilir"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sadece ulusal güvenlik açısından değil, bölgesel barış açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, “Suriye’de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılında terörsüz bir gelecek hedefliyoruz. Bu süreç yalnızca Türkiye için değil, Ortadoğu’da da istikrarın temelini oluşturabilir” diye konuştu.

"Suriye’nin birliği ve egemenliği desteklenmeli"

Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, Şam yönetiminin DEAŞ'la mücadelede daha aktif rol alabileceğini söyledi. “Suriye'nin kendi dinamikleriyle DEAŞ'a karşı mücadele etmesi, gerçek istikrarın temelidir. Türkiye bu süreci yakından takip ediyor ve destekliyor” ifadelerini kullandı.

"İsrail’in saldırgan tutumu bölge barışını tehdit ediyor"

Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarına da sert tepki gösterdi. Kuneytra’daki operasyonu örnek veren Çelik, “İsrail saldırganlığı Suriye’yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etkendir. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı net tavır alması gerekiyor” dedi.

"Netanyahu’nun politikası soykırımdır"

Filistin’de yaşananlara da dikkat çeken Çelik, “Netanyahu ve ekibinin uyguladığı politika bir soykırımdır. Uluslararası toplumun bu katliama karşı daha somut adımlar atması şarttır. İngiltere, Kanada ve Fransa’nın yaptığı ortak açıklamalar önemli, fakat artık siyasi iradenin yanında somut adımların atılması gerekiyor” diye konuştu.

"DEM Parti ziyaretleri ve siyasi diyalog önemli"

Çelik, DEM Parti’nin diğer siyasi partilere yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak ise, “Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde tüm siyasi partilerle yapılan diyaloglar kıymetlidir. Bu süreçte farklı görüşler ifade edilmelidir ancak hedefimizden sapılmamalıdır” dedi.

"Komisyon önerileri değerlendiriliyor"

Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili bir komisyon kurulması çağrısına da değinerek, bu önerinin önemsendiğini ve değerlendirildiğini belirtti. Komisyonun ne zaman kurulacağına dair net tarih vermeyen Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürece stratejik katkılar sunduğunu ifade etti.