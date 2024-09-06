Çekirdeksiz kuru üzümde döviz getirisindeki yüzde 11’lik artışa karşın, miktar bazında ihracat yüzde 20’lik düşüşle 259 bin tondan 207 bin tona geriledi. Bu azalışta çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesindeki düşüş etkili oldu.

2023/24 sezonundaki 207 bin tonluk ihracat son 8 yıllık süreçte miktar bazında en düşük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı olarak kayıtlara geçti.



İklim değişikliği rekolteyi düşürdü

Şekere alternatif olarak kabul edilen çekirdeksiz kuru üzümün ihracatındaki miktar düşüşünün altındaki nedenin iklim değişikliği olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023/24 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin uzun yıllar ortalamasının 100 bin ton altında kaldığını, 2024/25 sezonunda da rekoltenin geçen sezonlardaki ortalamanın altında kalacağına dair ipuçları verdiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün kansızlığa iyi gelen, enerji seviyesini yükselten, kalp sağlığını destekleyen, sindirime yardımcı olan ve diş çürümelerine karşı etkili olan bir besin olduğunu vurgulayan Işık, “Türkiye’de Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde dünyanın en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümünü yetiştiriyoruz. Üzüm üreticilerimiz 1 yıl bağlarına çiçek gibi bakıyorlar. İhracatçılarımızda dünyanın dört bir tarafına ihracatımızı artırmak için çaba gösteriyorlar. Üretici ve ihracatçılarımızın uyumuyla önümüzdeki yıllarda da dünya liderliğimizi koruyacağız. İhracatımızda miktar bazında yüzde 20’lik düşüş olmasına karşın döviz gelirimizin yüzde 11 artması Türk ihracatçısının başarısını, dinamik çalışmasını ve Türk üzümünü doğru pazarladığını gösteriyor. 2024/25 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 500 milyon doların üzerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 78’i Avrupa ülkelerine yapıldı

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Avrupa ülkelerinin 384 milyon dolarlık Türk üzümü talebiyle liderliğini koruduğunun altını çizen Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında AB’nin payı yüzde 78’i aştı. AB ülkelerine 2022/23 sezonundaki 342 milyon dolarlık ihracatımız yüzde 12,2 artmış oldu. Çekirdeksiz kuru üzümde Avrupa ülkelerinden sonra en çok ihracatımız Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine oldu. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine kuru üzüm ihracatı yüzde 27’lik artışla 49 milyon dolardan 63 milyon dolara yükseldi. Amerika kıtasına 21 milyon dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız, Afrika ülkelerine 2,4 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.”

Türkiye 2023/24 sezonunda 89 ülkeye kuru üzüm ihracatı yaparken İngiltere 123 milyon dolarlık taleple liderliğini korudu. Hollanda 64 milyon dolarlık Türk üzümü talep ederken, Almanya, 50 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm alarak adını zirvenin üçüncü sırasına yazdırdı.

Avrupa ülkeleri dışında öne çıkan pazarlar, 26,5 milyon dolarlık taleple Avustralya, 25 milyon dolarlık alımla Japonya ve 18 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ithalatıyla Kanada öne çıkan ülkeler oldular.