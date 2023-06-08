Türkiye'de neredeyse en çok tüketilen içecek çay tutkunlarına üzücü bir haberimiz var. Türkiye'nin çay üretim devi Çaykur, çay fiyatlarına neredeyse yüzde 45 zam yaptı.

2023 yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Kurum tarafından ürünlere yüzde 43 zam uygulanırken yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Turist çayı 110 lira oldu

Buna göre 1 kilogram Çaykur Rize Turist çayı 127 TL'ye raflardaki yerini bulacak.

Yeni listeye göre en yüksek fiyat ise 1 kilogramlık filiz çayda olurken bu ürün için 145 TL satış fiyatı tavsiye edildi.

Türkiye çay üretiminde dünyada 5'inci sırada yer alırken, bir bardak çayın maliyetini bile düşünsek bu kadar zam olur mu diye düşünmeden edemiyor insan.