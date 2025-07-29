Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, “Gümrük işlemlerinin depomuzda yapılması hem operasyonel kabiliyetlerimizi artırdı hem de sınır geçiş süreçlerimizi hızlandırdı. İhracat da hız kazanmış oldu. Bu sayede âdeta bir haftada 8 günlük iş yapabiliyoruz.” dedi.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki müşteriye özel lojistik çözümleriyle öne çıkan Capella Logistics, taşıma ve gümrük süreçlerinde verimliliği artırmaya odaklandı. Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, depolarındaki yerinde gümrükleme hizmetleri sayesinde, operasyonlarını hızlandırdıkları, teslimat sürelerini yüzde 15 oranında kısalttıklarını, müşterilerine de rekabet avantajı kazandırdıklarını belirtti.

Depolarındaki yerinde gümrükleme hizmeti sayesinde gümrük işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aykanat, “Sabit görevli bir gümrük muhafaza memurunun bulunduğu depomuz, gümrük muhafaza alanı gibi hizmet veriyor. Yerinde gümrükleme yapılan ürünleri yüklediğimiz aracımız, işlemlerin ardından bir kuyruğa girmeden direkt sınır kapısına ulaşıyor.” dedi.

YYS’li depolama hizmetinin sağladığı diğer kolaylıklar hakkında da bilgi veren Aykanat, “Gümrük işlemleri gümrüklü sahamızda oluyor. İhracat için hazır olan ekipmanlarımızın gümrük işlemleri devam ederken sürücülerimiz, çekicilerimiz ile farklı operasyonlar için hareket halinde oluyor. Zamanı doğru yönetiyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Haftada 8 günlük iş üretiyoruz”

Gümrükleme işlemlerinin yapıldığı araçlarının sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkına sahip olduğunu hatırlatan Aykanat, “Sınır kapılarından geçişleri hızlandırıyoruz. Araç, ekipman ve personel kullanımı ile lojistik ve gümrük süreçlerinde verimliliği artırıyoruz. Teslimatlardaki gecikmelerin önüne geçerek müşterilerimize zaman ve rekabet avantajı kazandırıyoruz. İhracatçılarımıza âdeta haftada 8 günlük iş üretiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aykanat, uluslararası geçerliliğe sahip YYS’nin, gümrük mevzuatına uygunluk ve güvenilirlik düzeyi açısından, müşterilerinin ürün güvenliğiyle ilgili endişelerini ortadan kaldırdığını da sözlerine ekledi.