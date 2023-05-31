Lapseki’de ağaçlandırma çalışması
ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE, LAPSEKİ BELEDİYESİ B TİPİ MESİRE ALANI’NDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
ÇANAKKALE 31.05.2023, 15:45
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi B Tipi Mesire Alanı’nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Lapseki Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi’nin (ÇEVKOR) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Çerkezdere B Tipi Mesire Alanına ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe’nin de katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı, Aynur Bozkurt ve belediye personeli katıldı. Etkinlikte mesire alanına ıhlamur fidanları dikildi.