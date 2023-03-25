Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde vereceği iftar hazırlıklarına başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca günlük 3 bin kişilik vereceği iftar yemeklerinin hazırlıklarına başladı.

6 Şubat’ta tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Lapseki Belediyesi ilk günden bu yana yaraların sarılabilmesi adına yardımlarına devam ediyor. Lapseki Belediyesi tarafından depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca iftar yemekleri verilecek. Günlük 3 bin kişilik verilecek olan iftar yemekler için Lapseki Belediyesi ekip ve ekipmanları deprem bölgesine ulaştı. İftar yemeği için hazırlıklar ise başladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bizleri bir kez daha, rahmet, bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu yıl Ramazan ayını mahzun ve acılı yüreklerle karşılıyoruz. Ülkemiz büyük afetlerle sarsıldı. On binlerce kardeşimizi kaybettik, şehirlerimiz enkaza döndü, vatandaşlarımız evsiz kaldı. Tarifi imkansız acılar yaşadık. Bu sebeple bu yılki Ramazan ayı, özel bir önem ifade etmektedir. Ramazan ayı yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ay, dayanışma bilincimizi güçlendirmek ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bizlere sunulmuş bir fırsattır. Bizlerde bu fırsattan istifade etmek için bugün Kahramanmaraş’tayız. Lapseki Belediyesi personelimiz ile birlikte depremzede kardeşlerimiz ile gönül sofralarında bir araya buluşmak için iftar hazırlıklarımıza başladık. Mobil aşevimizde 3.000 kişilik iftar yemeğimiz hazırlanıyor. Gönül sofralarımızda buluşarak, depremzede kardeşlerimizin acılarına ortak olup, acılarını bir nebzede olsa hafifletmek istedik. 5 gün boyunca deprem bölgesinde iftar yemeği vermeye devam edeceğiz. Çalışmalarından dolayı personelimize ve desteklerinden dolayı Lapseki halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.