Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde iftarlara devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca 3 bin depremzedeye vereceği iftar yemekleri başladı. Lapseki Belediyesi dün Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, bugün ise Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedelere iftar verdi.

6 Şubat’ta tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Lapseki Belediyesince depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da depremzedelere 5 gün boyunca verilecek iftar yemekleri başladı. Dün Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde depremzedelere iftar yemeği verildi. Bugün ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedelere iftar verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki Belediyesi’nin aşevi olarak Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde 3000 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Yarın akşam yine Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yine 3000 kişiye iftar yemeği vereceğiz. Ardından Hatay’da olacağız. Buradan şunu söylemek istiyorum. Deprem bölgesinde iftarlarımıza katkı sağlayan tüm Lapseki halkına, bize destek olan herkese ve tüm hayırseverlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler buraya Lapseki halkı adına geldik ve burada yaptığımız işlerin hepsini ilçe halkı adına yapıyoruz. Bir hafta deprem bölgesindeyiz, gerçekten acılar çok büyük onu gördük. Buradaki acıları en azından bir nebze dahi olsa Lapseki halkı adına paylaşmak istedik. Lapseki Belediyesi olarak buradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak istedik. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim bir daha ülkemize bu tür acılar yaşatmasın” dedi.