Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde iftarlara başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca 3 bin depremzedeye vereceği iftar yemekleri başladı.

6 Şubat’ta tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Lapseki Belediyesi ilk günden bu yana yaraların sarılabilmesi adına yardımlarına devam ediyor. Lapseki Belediyesi tarafından depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da depremzedelere 5 gün boyunca verilecek iftar yemekleri başladı. Dün Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde depremzedelere iftar yemeği verildi. Bugünde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedelere iftar verilecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Tüm depremzede vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise’ “Gönlümüz bir iftar sofralarımız bir, Lapseki Belediyesi olarak, Ramazan ayının 3. gününde deprem Bölgesinde ilk iftarımızı Kahramanmaraş/Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde depremzede kardeşlerimiz ile birlikte açtık” denildi.