Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün iftar verecek olan Lapseki Belediyesi ekip ve ekipmanları yola çıktı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca günlük 3 bin kişilik vereceği iftar yemeklerinin ekip ve ekipmanları yola çıktı.

6 Şubat’ta tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Lapseki Belediyesi ilk günden bu yana yaraların sarılabilmesi adına yardımlarına devam ediyor. Lapseki Belediyesi tarafından depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 gün boyunca iftar yemekleri verilecek. Günlük 3 bin kişilik verilecek olan iftar yemekler için ekip ve ekipmanlar Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Başkan Yardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt tarafından dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Deprem sonrasında aşevi deprem bölgesinde yaklaşık bir ay kadar yemek vermişti. Ramazan ayı olması nedeniyle geçtiğimiz yıl ilçemizde değişik mahallerde 10 farklı yerde iftar yemeği vermiştik. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl 5 gün deprem bölgesinde iftar yemeği vereceğiz ve ona göre program yaptık. Orada görev yapacak arkadaşlarımız yola çıktı. Benimde katılacağım 25 Mart Cumartesi günü ilk iftarımızı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde vereceğiz. 26 Mart’ta Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde iftar vereceğiz. Daha sonrasında ise Hatay Payas’ta iki akşam iftar vereceğiz ve son iftarımızı Kumlu ilçesinde vereceğiz. Bu şekilde oradaki yetkililerle görüşerek kendimize göre bir program belirledik. Deprem bölgesindeki iftar programlarımızda yaklaşık 3 bin kişilik iftar yemeği çıkaracağız. İftar yemekler için bütün ekipmanlarımız yola çöktü. İnşallah kazasız belasız oraya gitmeyi rabbim nasip eylesin. Allah hayırlı yolculuk versin” dedi.