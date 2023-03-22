Gündüz defnedildi, akşam evi yandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde ahşap evde yangın çıktı.

Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde sebebi bilinmeyen bir nedenle ahşap evde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yalnız yaşayan ve vefat eden ev sahibi Ramazan Yılmaz’ın öğle namazına müteakip defnediğildiği öğrenildi. Yangını gören köylüler Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ahşap evde maddi hasar meydana geldi.