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Gıda Kontrol Denetçilerine ‘BRC Food V9’ eğitimi verildi
ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN, GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KABUL EDİLEREK DESTEKLENEN “ BRC FOOD V9 DENETÇİ EĞİTİMİ" PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİMLERE BAŞLANDI.
ÇANAKKALE 27.05.2023, 13:54
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenen ’BRC Food V9 Denetçi Eğitimi’ projesi çerçevesinde eğitimlere başlandı.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç ve Gıda Kontrol Görevlisi teknik personel katıldı. Üç gün süren eğitimde, Gıda Üreten İşletmelerde Dünya Standartlarında bir gıda güvenilirliği sistemi olan BRCGS uygulamaları ve denetimleri hakkında ayrıntılı eğitim verildi.
Eğitimler sonucunda başarılı olan teknik personele BRCGS Denetçi sertifikası verilecek.