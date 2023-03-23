Çan’da kontrolden çıkan ticari araç elektrik direğine çarptı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Biga ilçesinden Çan’a seyir halinde olan 17 KD 335 plakalı ticari araç sürücüsünün nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Okçular köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hafif yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.