‘Çanakkale Abide Kupası’ sergilenmek üzere 70 yıl sonra Çanakkale’ye geliyor

‘Çanakkale Abide Kupası’ sergilenmek üzere yıllar sonra Çanakkale’ye geliyor.

Şehitler Abidesi’nin yapımına destek olmak amacıyla 1953 Yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefaspor’un katılımıyla için özel turnuva düzenlenmişti. Turnuva sonunda Fenerbahçe kulübünün kazandığı, Şehitler Abidesi Kupası yıllardır Fenerbahçe müzesinde sergileniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı görüşmeler sonunda kupanın Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde sergilenmek üzere Çanakkale’ye geleceği bildirildi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de katılımıyla sergilenemeye başlanacak olan kupa 24 Mart’tan itibaren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde görücüye çıkacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çanakkale Yardım kampanyası kapsamında Çanakkale’deki tüm şehitlerimizi anmak için inşa edilecek olan Şehitler Abidesi için Birinci Ordu temsil bürosu vasıtasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Vefa Kulüplerine de müracaat edilmiştir. 17 Şubat 1953’te Fenerbahçe’den Umumî Katip Rüştü Dağlaroğlu, Galatasaray’dan Umumî Katip Alp Kunt, Beşiktaş’tan Umumî Kaptan Sadri Usuğlu, Vefa’dan Umumî Kaptan Remzi Tatari ve federasyon temsilcileri Orduevi’nde toplanmışlardır. Bu toplantıda Şehitler Abidesi’nin tamamlanmasına destek olmak için yapılacak turnuvanın usulleri belirlenmiştir. Buna göre; Karşılaşmalar bir devreli lig usulü yapılacak, Her kulüp ancak 1 lisanssız futbolcu oynatabilecek, Kaleci hariç 2 oyuncu değiştirilebilecek, Gol averajı usulü tatbik edilmeyecek, Şampiyon çıkacak olan takıma ödül olarak, “Çanakkale Şehitler Abidesi Kupası” verilecekti. Maçlar 22 Mart 1953’te başlamış ve oldukça büyük ilgi görmüştür. Maçlardan gelen gelirle abideye 100.000, katılan dört kulübe ise 40’ar bin lira gelir sağlanmıştır. Yapılan maçlar sonrası son maça Fenerbahçe ve Beşiktaş kalmıştır. Fenerbahçe; “Süleyman, Nedim, Müzdat, M. Ali, Basri, Akgün, Fikret, Fahir, Feridun, Burhan Niyazi” kadrosuyla çıkarken; Beşiktaş; “Bülent, Vedii, Faruk, Eşref, Ali İhsan, Nusret, Metin, Halil, Kâmil, Şevket ve Coşkun” ile çıkmıştır. Fenerbahçe Beşiktaş’ı 3-0 yenmiş ve kupayı kazanmıştır. Doktor Tarık Özerengin idaresindeki maçın gollerini Niyazi, Feridun ve Burhan atmış ve bilhassa Fenerbahçe’nin 78. Dakikadaki 3’ncü golünden sonra çıkardığı güzel oyun hayranlıkla seyredilmiştir. 21.510 seyirci ile oynanan maçta 42.032 lira hasılat elde edilmiştir. Maçtan sonra maddi değeri 5000 lira olan 25 kilo ağırlığındaki kıymetli Abide Kupası; Ordu Müfettişi İsmail Hakkı Tunaboylu tarafından Fenerbahçe takımına sürekli tezahürat eşliğinde verilmiştir. Fenerbahçe, Mithatpaşa Stadı’nda bu kupayla şeref turu yapmıştır. Anılan kupa halen Fenerbahçe Müzesinde sergilenmekte olup Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, düzenlenecek protokol tarihinden itibaren 4 (dört) ay süre ile sergilenmesi için 23.03.2023 günü Fenerbahçe Müzesinden teslim alınarak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezine getirilecektir” denildi.