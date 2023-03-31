Biga Belediyesi’nden Kısırlaştırma Seferberliği

Biga Belediyesi, Çanakkale Valiliği öncülüğünde Çanakkale İl Özel İdaresi aracılığı ile il genelinde başlatılan sokak köpeği kısırlaştırma projesine destek vererek ilçe merkezindeki köpeklerin kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde Çanakkale İl Özel İdaresi aracılığı ile il genelinde 10 bin sokak köpeğini kısırlaştırma projesi hayata geçiriliyor. Bu çalışmalara destek veren Biga Belediyesi ekipleri de, Biga merkezde bulunan sahipsiz ve küpesiz köpeklerin kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Gerçekleştirilen proje kapsamında Biga’da iki ekip halinde Yeniçiftlik ve Bahçeli köylerinde kurulan merkezlerde köylerden 1.000 adet köpek kısırlaştırılması yapılmaktadır .Belediyemiz de bu çalışmalara destek olarak ilçe merkezimizden küpesi olmayan köpekleri barınağa almaktadır.Amacımız 2-3 ay içerisinde 500 adet köpek kısırlaştırarak yapılan çalışmalar ile projeye katkı sağlayarak sayıları her geçen gün artan sahipsiz köpek sorununu çözmektir.Alınıp kısırlaştırılan köpekler küpe ve çip takılarak kayıt altına alınmakta,parazit ilaçlaması ve kuduz aşıları yapılmakta ve 10 gün kadar yara iyileşmesi tamamlanana kadar kontrol altında tutulmaktadır.”