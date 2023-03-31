Bekir Develi ile ‘Bizim Hikayemiz’ Ezinelilerle buluştu

Çanakkale’nin Ezine ilçe Belediyesi Ramazan sohbetleri çerçevesinde ekranların sevilen ismi, sunucu, tiyatro sanatçısı ve yazar Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz’ ramazan sohbetleri Ezinelilerle buluştu.

Ezine Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ezinelilerin yoğun ilgi gösterdiği Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz’ ramazan sohbetlerini Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve çok sayıda vatandaş izledi.

Bekir Develi’nin anlattığı, hayatın içinden ve sıcak hikayelerle “Bizim Hikayemiz”, keyif dolu anlara sahne oldu. Hem güldüren hem de düşündüren hikayeleriyle Develi, özellikle gençlere ve ailelere önemli mesajlar verdi. Develi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bekir Develi’ye anlamlı ve samimi sohbetleri için teşekkür eden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ramazan Ezinemizde birlikte güzel, Ramazan sohbetleri çerçevesinde ‘Bizim Hikayemiz’ isimli programı ile Bekir Develi’yi Ezine Atatürk Kültür Merkezimiz’de hemşehrilerimiz ile buluşturduk” dedi.