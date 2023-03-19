Başkan Yılmaz: Ramazan ayında ilk iftarımızı kapalı pazar yerinde vereceğiz

Lapseki kapalı pazar yerinde pazarcı esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ramazan ayında ilk iftarı kapalı pazar yerinde vereceklerini söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ve Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas ile birlikte kapalı pazar yerinde pazarcı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz, “Yaklaşık bir ay kadar önce hizmete açtığımız Kapalı pazar yerinde bir hafta sonunda sizlerle birlikte olmak istedik. Özellikle de kapalı pazar yerinde olmak istedik. Çünkü artık bizim, sizlerin hepinizin iş yeri Lapseki halkının önemli yerlerinden bir tanesi. Eksiklerimiz yok değil olabilir tabi ki bizde bir söz vardır, kervan yolda düzülür eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza ilettiğiniz talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerin destekleriyle Lapseki’ye çok büyük bir hizmet verdik. Bu kapalı Pazar yeri yıllarca ilçe halkına hizmet edecek. Burası sadece kapalı pazar yeri değil. İlk iftarımızı 2 Nisan tarihinde burada vereceğiz. Sizleri de iftar programımıza davet ediyorum”dedi.