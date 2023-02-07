Başkan Erdoğan: Tüm imkanlarımızı seferber ettik

Biga Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis toplantısında konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, deprem bölgesi için teyakkuzda olduklarını, yardım malzemeleri, iş makinaları ve sağlık hizmetleriyle birlikte Biga Belediyesi’nin tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

Biga Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülürken, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner’in teklifiyle Şubat ayı huzur hakkı yevmiyesinin deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD’a bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi.

Milletimizin başı sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun

Toplantının başında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkım yaşatan deprem ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece sabaha karşı Kahramanmaraş başta olmak üzere toplamda 10 şehrimizde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür. Çok üzüldüğümüz bu büyük felakette son bilgilere göre 3 bin 549 vatandaşımız hayatını kaybederken, 22 bin 168 vatandaşımız ise yaralı olara enkaz altından çıkarılmıştır. Biga Kaymakamlığımız nezdinde oluşturulan kriz merkezinde daire müdürlerimizle acil koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kargaşaya yol açmamak için AFAD koordinasyonda yardım çalışmamız başladı. İnşallah Biga’mızdan bağışlanan yardımları en kısa sürede bölgeye ulaştıracağız. Milletimizin ve tüm ulusumuzun başı sağolsun, ülkemize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden, kazalardan, belalardan korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fatiha okuyalım” dedi.

İki yardım TIR’ımız afet bölgesine gidiyor

Biga ve Biga Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, “Değerli meclisimiz, akşam iki tane iş makinası ve bir kamyonu deprem bölgesine uğurladık. Bugün itibariyle de şuan oraya ulaştılar ve talimat bekliyorlar. Yine, başlattığımız yardım kampanyasında da ilk TIR’ımızı doldurduk. Akın akın yardım geliyor. Ben hepinizin huzurunda tüm hemşehrilerimize, STK’larımıza, iş adamlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci tırımızın da yarısı Karabiga’da yüklendi. Kalan kısmını da burada tamamlayacağız. Bu akşam iki tırımızı afet bölgesine gönderiyoruz. Belediyemiz teknik personelleri, inşaat mühendislerimiz, mimarlarımızın da isim listesini ilettik. Hasar tespit çalışmalarına yönelik talimat geldiği takdirde teknik personelimizi de afet bölgesine göndereceğiz. Müftülüğümüzün diyanet personelini bu akşam bölgeye uğurlayacağız. Bunun yanında sağlık personellerimiz, doktorumuz ve ambulansımız da hazır bekliyor. Talimat gelmesi doğrultusunda onları da afet bölgesine hızlıca göndereceğiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz çok kritik bir dönemdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Allah herkesten razı olsun. Gelişmelere göre Biga olarak, Biga Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı oradaki kardeşlerimiz için seferber edeceğiz” diye konuştu.

Toplantının sonunda söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Tamer Ergün, Ocak ayı meclis toplantısında gündeme gelen deprem konusunun yaşanan depremle ne kadar haklı olduğunu, depremle ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde meclis olarak adım atılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan ise, İtfaiye Müdürlüğü tarafından çalışmaların başladığını ve proje hazırlandığını, isteyenlerin sürece dahil olabileceğini ifade etti.