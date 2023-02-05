AK Partili Turan’dan Zincirbozan’a vilayetler evi ve müze müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Zincirbozan’a Vilayetler evi yapılacağının müjdesini verdi. Turan, “Tüm valilerimiz, kaymakamlarımız ve emeklilerimiz burada hem tatil yapacak hem de siyasi tarihimizde önemli bir yeri olan Zincirbozan’a yakışır bir müzemiz olacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu birlikte Gazi Meclis’te yaptığı açıklamada, Zincirbozan’a Vilayetler evi yapılacağının müjdesini verdi. Turan, “Çanakkale Lapseki Biga yolu üzerinde, Çardak’ı az geçince sahilde 1980 darbesinden sonra orada hapis yatan, Demirel, Baykal, Ecevit ve Erbakan Hoca gibi çok kıymetli siyasi isimlerin uzun süre hapis yattığı Zincirbozan adıyla bilinen bir askeri birlik var. Orada bulunan birlik kendi yerine alındı ve orası boş bir hale geldi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu talimatını verdi ve Vilayetler Birliği oraya Türkiye’ye örnek bir vilayetler evi yapacak. Tüm valilerimiz, kaymakamlarımız ve emeklilerimiz burada hem tatil yapacak hem de siyasi tarihimizde önemli bir yeri olan, acı bir hatırası bulunan Zincirbozan’a yakışır bir müzemiz olacak. Zincirbozan Vilayetler Evinin temelini de kısa sürede atacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.