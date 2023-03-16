AK Partili Turan: Çanakkale’mizin köylerine 86 milyon ödenek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin 2023 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğinin 86 milyon 153 bin lira olarak onaylandığının müjdesini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2023 yılı Çanakkale KÖYDES ödeneğinin açıklandığını duyurdu. Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Tüm köylerimizin şehir ve ilçe merkezleri gibi kalkınması için gayret ediyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza yatırım ve hizmetlerin ulaştırılması için çalışıyoruz. Köylerde yaşayan hemşehrilerimiz, eşsiz emekleri ile ülkemizin adeta üretim motoru görevini üstlenmekteler. ‘Çanakkale’de ulaşmayacağımız, yatırım yapmayacağımız tek köy dahi kalmayacak’ demiştik. Köy meydanlarımızı taş yaptık, şimdi de köy yollarını taş yapmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte KÖYDES 2023 ödeneğimiz açıklandı. Çanakkale’miz geneline 86 milyon 153 bin lira ödenek ayrıldı. KÖYDES desteği; köy yolu, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve atık su projeleri, alt yapı ve çevre projeleri gibi çalışmalarda kullanılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köylerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.