Şubat ayında yoğun bir inşaat faaliyetine sahne olan üretim sahasında, haziran ayı itibarıyla gözle görülür bir yavaşlama yaşanmış, kamyon ve iş makineleri alandan çekilmişti. Bu durum yatırımın askıya alındığı ya da iptal edildiği yönündeki spekülasyonlara zemin hazırlarken, şimdi ise BYD cephesinden umut verici sinyaller geliyor.

Yetkililer, üretim alanında teknik revizyonlar yapıldığını ve bu kapsamda projede bazı değişikliklere gidildiğini belirtti. Yapılan düzenlemelerin ardından iş makineleri tekrar sahaya giriş yaptı ve çalışmalar hız kazandı.

BYD’nin Türkiye’deki ilk üretim üssü olacak Manisa’daki fabrikanın, 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca 2027 yılı itibarıyla bu üretim sınırının aşılması, 2028’de ise kapasitenin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Macaristan’daki üretim hattından daha yüksek kapasiteyle çalışması beklenen Manisa’daki tesisin, sadece Türkiye otomotiv sanayisi için değil, aynı zamanda bölge ekonomisi ve istihdamı açısından da stratejik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor.

Geçici sessizlik ve yaşanan gecikmelere rağmen, dev yatırımın rotasında bir sapma olmadığı ve projenin yeniden ivme kazandığı görülüyor. Manisa’da yükselen bu dev tesis, Türkiye’nin otomotivdeki küresel konumunu güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.