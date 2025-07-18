Yedi farklı modeliyle ulaşılabilir premium araç deneyimini geniş kitlelerle buluşturan BYD Türkiye, Uzaktan Yazılım Güncellemesi sayesinde, bağlantılı araç teknolojilerinde kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

BYD Türkiye, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Uzaktan Yazılım Güncellemesi (OTA - Over the Air) teknolojisiyle, BYD araç sahipleri servise gitmeden, araçlarını bulundukları yerden kolayca güncelleyebiliyor. Bu sayede BYD kullanıcıları, en yeni teknolojiye hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşma ayrıcalığına sahip oluyor.

Bağlantılı araç teknolojilerinde konfor ve pratikliği ön plana çıkaran bu sistem, Türkiye’deki kullanıcıların dijital deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Yazılım güncellemeleri, modellerine göre farklılık göstererek kademeli olarak sunuluyor. Güvenlik, sürüş deneyimi, konfor ve multimedya gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sağlayan bu güncellemeler, kullanıcıların BYD’nin son teknolojilerine her zaman kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

BYD kullanıcıları, araç güncellemelerini diledikleri zaman yetkili servislere gitmeden, kendileri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Araç park halindeyken ve şarj seviyesi yüzde 20’nin üzerindeyken güvenli koşullarda yapılabilen uzaktan güncelleme işlemleri, aracın multimedya ekranından takip edilebiliyor.

BYD araçlarında daha güvenli ve eğlenceli bir kokpit deneyimi

BYD araçlarında, yazılım güncellemeleriyle birlikte hem güvenlik hem de eğlence alanında önemli yenilikler devreye alındı. Artık araçlarda, üç kademeli ayarlanabilir iç uyarı sesi özelliği ve hırsızlık riskine karşı geliştirilen “Sürüş İçin Şifre” fonksiyonu yer alıyor. Böylece kullanıcılar, yolculuklarında hem daha güvenli hem de daha konforlu bir deneyim yaşıyor.

Araç içi eğlence sisteminde de kapsamlı geliştirmeler gerçekleştirildi. BYD Store’a eklenen YouTube, Zoom, Calm Radio ve BYD Arcade uygulaması ile kullanıcılar, yolculuklarını daha keyifli hale getirecek ve hayatı kolaylaştıracak içeriklere erişebiliyorlar. Altı farklı oyunu destekleyen BYD Arcade platformu, sürüş deneyimini zenginleştirirken, güncellenen karaoke uygulaması performans puanlama özelliğiyle dikkat çekiyor. BYD’nin yeni gri mikrofonu ile tam uyumlu çalışan karaoke sistemi, SEAL U DM-i, SEAL U EV ve DOLPHIN modellerinde kullanıcılarla buluşuyor.

Yazılım güncellemesiyle birlikte planlanmış şarj fonksiyonu da optimize edildi. Sadece 4x4 modellerde sunulan iTAC (Akıllı Tork Uyarlama Kontrolü) sistemi, sürüş dinamiğini geliştirirken, Bluetooth üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde ses kalitesi yükseltildi.

Bununla birlikte, dokunmatik ekranda yer alan görseller ve grafik arayüzleri daha modern ve sezgisel bir hale getirilirken, BYD Asistan ile kullanıcı etkileşimi de geliştirildi. Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu optimize edildi. Ayrıca BYD modellerinin kış koşullarında klima ve buğu çözme performansı artırıldı.

Güncelleme ile Sürücü Destek Sistemleri’nde önemli geliştirmeler yapıldı

Güncelleme ile BYD araçlarının Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri’nde (ADAS) önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yeni yazılım sayesinde, Trafik İşareti Tanıma Sistemi farklı senaryolarda daha doğru ve etkin çalışacak şekilde geliştirildi. Ön Çapraz Trafik Frenleme Sistemi (FCTB), özellikle döner kavşak gibi karmaşık yol senaryolarında daha verimli çalışacak şekilde optimize edildi. Bu düzenleme sayesinde sürüş deneyimi daha yumuşak ve konforlu hale getirildi. Ayrıca, Çocuk Varlık Tespiti (CPD) Sistemi’nin performansı artırılarak her koşulda daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlandı.

BYD, “Teknolojiyi Hayatın Tam Merkezine” taşıyor

BYD, yalnızca bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, teknoloji odaklı bir şirket kimliğiyle öne çıkıyor. Çevre dostu çözümler ve inovasyon odağında daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefleyen BYD, 120 binden fazla AR-GE mühendisiyle 11 farklı araştırma enstitüsünde her gün ortalama 45 patent başvurusu gerçekleştirerek, otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerine yön veriyor.

BYD’nin Şubat ayında kullanıma sunduğu mobil uygulama sayesinde, araç sahipleri yenilikçi teknolojilerle tanışmayı artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde deneyimliyor. BYD Türkiye ise, “Teknoloji Hayatın Tam Merkezinde” yaklaşımıyla kullanıcıların hayatını her geçen gün daha konforlu ve güvenli hale getirmeye odaklanıyor.

Hem mevcut hem de gelecekteki BYD kullanıcıları, hayata geçirilen bu yeniliklerle bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu üst düzey konforu ve güvenliği kesintisiz olarak deneyimlemeye devam edecek. Yazılım güncellemelerine ilişkin duyurular; BYD Türkiye’nin resmi web sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta ve SMS kanalları üzerinden paylaşılacak. Güncellemelerle ilgili ayrıntılı bilgilere ise www.bydauto.com.tr adresinden ulaşılabilir.