Dünyanın lider teknoloji ve otomotiv şirketi BYD, 2025 yılına ait üretim ve satış verilerini Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na bildirdi. Rapora göre BYD hem üretim hem de satış rakamlarında sergilediği güçlü performansla küresel yeni enerji aracı (NEV) ve tam elektrikli araç (BEV) pazarındaki liderliğini tescilledi.

2025 yılı genelinde BYD’nin yeni enerjili araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 4,5 milyon adedi aşarken, satışları yüzde 7,7 artışla 4,6 milyon adede ulaştı.

Aynı dönemde BYD, tarihinde ilk kez yıllık yurt dışı satışlarında 1 milyon adet eşiğini aşarak küresel büyümesini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu iki önemli kilometre taşı, BYD’nin küresel ölçekteki üretim gücünü, rekabetçi yapısını ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini net biçimde ortaya koydu.

BYD, en yakın rakibine 600 bin adedin üzerinde fark attı

Tam elektrikli otomobil segmentinde de BYD’nin küresel ölçekteki yükselişi dikkati çekti. 2025 yılında tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artarak 2,25 milyon adede yükseldi. BYD, bu performansıyla en yakın küresel rakibine 600 bin adetten fazla bir fark atarak dünya genelinde tam elektrikli otomobil satışlarında liderliğe yerleşti.

2025 yılının son ayında da güçlü ivmesini koruyan BYD, 420.398 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştirirken, aynı dönemdeki üretim adedi 419.814 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2025 verileri, markanın yıl geneline yayılan istikrarlı büyüme performansını teyit etti.

2025 yılı sonuçlarıyla BYD; ileri batarya teknolojileri, dikey entegrasyona dayalı üretim modeli ve yüksek ölçekli üretim kapasitesiyle teknoloji ve üretim gücünü eş zamanlı yöneten nadir küresel markalardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.