Bu zaferle, 2019 ve 2022'nin ardından 2025'te de zirveye çıkan milli sporcumuz, Türkiye'ye Sırbistan'daki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli Boksörlerden Madalya Yağmuru

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, toplamda 6 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

52 kiloda Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kuzey Koreli Pang Chol Mi'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

54 kiloda Hatice Akbaş, Moldovalı ve Rus rakiplerini geçerek finale yükseldi, ancak Faslı Widad Bertal'e yenilerek dünya ikincisi oldu.

81 kiloda Büsra Işıldar, finalde Kazak Saltanat Medenova'ya mağlup olarak gümüş madalyaya ulaştı.

57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güner ise bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Milli Takım Zirvede

12 sıkletin tamamında mücadele eden Türk milli takımı, organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Bu büyük başarı, Türk kadın boksunun dünya sahnesindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Busenaz Sürmeneli'nin tarihi zaferi ve milli boksörlerimizin kazandığı madalyalar, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarına bir yenisini ekledi.