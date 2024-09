Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Siyah İncir Festivali, Ovaakça Mesire Alanında gerçekleşti. Bursa’nın dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra incir üreticilerinin de yoğun ilgi gösterdiği festival, yaz döneminde dağ ve ova mahalleleri için hazırlanan ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinlikleri ile başladı. Düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile hem çocuklar hem de yetişkinler eğlence dolu anlar geçirdi. Festivale gelen çocuklar, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, langırt, bouble şov, gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu ekipleri yaptığı gösteriler ile festivale renk katarken, Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu ise şenliğe katılanlara unutulmaz bir konser verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile birlikte çok sayıda incir üreticisi ve vatandaş katıldı.

Festivalin merakla beklenen bölümü olan ‘En İyi İncir Üreticisi’nin seçildiği yarışmada ise jüri üyeleri ilk üçü belirlemekte bir hayli zorlandı. Yarışmaya bu yıl, 10 farklı mahalleden toplam 24 yetiştirici katıldı. Jüri üyeleri, ürün sunumu, hacim, meyve iç rengi, meyve görüntüsü, ağız açıklığı ve tadı gibi kategorilerde incirleri değerlendirmeye tabi tuttu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda birinciliği Karabalçık mahallesinden Ayhan Akın kazandı. Gündoğdu mahallesinden Savaş Özkan’ın yetiştirdiği incirler ikinci olurken, Karabalçık mahallesinden Hasan Özek’in incirleri ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten verdi.

Aydın: “Siyah incir Bursa’nın gözbebeği”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, festivalde yaptığı konuşmada, “Bursa siyah incirini sadece Bursa ve Türkiye değil, Avrupa’nın birçok ülkesi yakından tanıyor. Siyah incir, hava şartları ve iklimden dolayı Türkiye’de sadece Bursa’da yetişiyor. İncirimiz coğrafi işaret alarak tescillendi. Bundan sonra daha da üretimi arttırarak inşallah dünyanın dört bir yanına ihracat yapacağız. Zaman zaman üreticimizin sıkıntıları oluyor. Bazen fiyatlar yükseliyor, bazense düşüyor. Üreticimizin mağdur olmaması için her türlü destek çalışmasını yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Amaç üreticinin hak ettiği ücreti alabilmesi. Buckingham Sarayı’nın sofralarında yer alması nedeniyle kraliçe inciri olarak bilinirdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth öldü. Kral III. Charles’in inciri olarak bilinecek. Bu üretim Bursa’nın gözbebeği, kentimizin incisi” dedi.

Aydın: “Kültür Bakanlığı’nın sayfasında bu kadar yoğun etkinlik yok”

Osmangazi belediyesi olarak çok sayıda kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerine vurgu yapan Başkan Aydın, “ Yaz döneminde kırsal mahallelerimiz içi ‘Köylerde Şenlik Var’ etkinlikleri düzenledik. Ben bu etkinliklerin 8 veya 9 tanesine gidebildim. Fırsatım oldukça gidiyorum. Dolu dolu etkinlikler oluyor. Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve sorumlu başkan yardımcımız, görevli personel arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel işlere imza atıyorlar. Eylül ayında her gün bir program var. Bugün Kültür Bakanlığı’nın sayfasına girdiğinizde dahi bu kadar yoğun etkinlik bulamazsınız. Bu etkinliklerin tamamı ücretsiz. İnsanların sadece karnını doyurmaya değil, ruhu da0 doyurmaya ihtiyacı var. Ben düzenlediğimiz programlara katıldığımda son derece keyif alıyorum. Hepsi birbirinden güzel etkinlikler. Çok emek ve özveriyle yapılmış işler. İncir Festivali de bizim için önemli Osmangazi ve Bursa’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bozbey: “Bursa’nın 3 tane ürünü Avrupa tarafından tescil edildi”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yaptığı konuşmada, “Bursa, tarımıyla inanılmaz zengin bir kent. Bu zenginliğimizi sadece tarlada ürünü ekerek değil, onu tanıtarak, ona pazar ayarak, akabinde satış grafiklerini yükselterek üreticimize iyi bir gelir getirmesini hedeflememiz lazım, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi. olarak incirimiz ve diğer ürünlerimiz için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Çiftçimizin ektiği ürünün karşılığını alması demek, çoluğuna çocuğuna bir gelecek oluşturması demek. Ben bunu bir çiftçi ve köylü çocuğu olarak söylüyorum. Ben bu lezzetli incirleri soframıza kadar ulaştıran bütün çiftçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bursa’nın 3 tane ürünü Avrupa tarafından tescil edildi. Avrupalı geldi bizim ürünümüzü görüp beğenerek tescil etti. Bu ürünler zeytin, şeftali ve siyah incir. Bu ürünlerimizin değerini bileceğiz” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, “Osmangazi Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi köylüyü yeniden milletin efendisi yapmak için çabalıyor. Çiftçimizin sesini duyurmaya çalışıyor, onlara destek oluyorlar. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e köylü, çiftçi ve üretenler adına teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda tarımı, Bursa ve Türkiye’de ayakta tutmaya çalışan bütün üreticilerimizi de yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Festival sonunda sahne alan şarkıcı Melek Su, söylediği şarkılar ile Osmangazililere unutulmaz bir gün yaşattı.