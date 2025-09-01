Başlangıçta sorunsuz ilerleyen süreç, karpuz sezonunun açılmasıyla birlikte tersine döndü. Karacabey Ovası’nda karpuz fiyatları düştüğünde, firma sözleşmeye rağmen yalnızca bir kısmını alıp ortadan kayboldu. Gezegen, “Dönümü bin lira ile 10 bin lira arasında değişen karpuzları satarken sözleşme yaptığımız firma bir miktar ürünü aldıktan sonra gelmedi. Şu anda arazi yer gök karpuz dolu” dedi.

Firma ile yapılan sözleşmeye göre, çekirdekli karpuzun kilosu 5, çekirdeksiz karpuzun kilosu ise 7 liraydı. Fiyatlar düştüğünde firma başka çiftçilerden kilogramı 1-2 liradan ürün almayı sürdürdü. Gezegen, “Malımda hastalık olduğunu söylediler ama ürünlerin hiçbiri bozuk değildi. Yaklaşık 3 bin 500 ton ürünüm tarlada kaldı. 15-20 milyon lira zararım var” ifadelerini kullandı.

Londra’da yaşayan Gezegen, baba mirası topraklarını korumak için Türkiye’ye gelerek üretim yaptığını belirtti. “İyi bir çiftçiyim, toprağıma çok değer veriyorum. Ama emeğime, alın terime saygısızlık yapıldı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Sözleşmeli üretimde karşılaştığı mağduriyetin sadece kendisine ait olmadığını söyleyen Gezegen, Karacabey’de birçok çiftçinin benzer şekilde zarara uğradığını öğrendiğini ifade etti. Hukuki süreç başlatan çiftçi, “Keşif raporları çıkınca konuyla ilgili pozisyonumuzu netleştireceğiz” dedi.

Gezegen, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarına seslenerek, sözleşmeye uymayan firmalar hakkında da işlem yapılmasını istedi.