Türkiye’nin en büyük karma projesi Downtown Bursa, açıldığı günden bu yana birbirinden farklı organizasyonlarla, şehrin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Alışverişin yanı sıra yeme-içme ve sosyal alanlarıyla Bursa’nın yeni buluşma noktası haline gelen Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, her gün farklı bir kültür-sanat etkinliği ile kısa zamanda şehrin cazibe merkezi haline geldi.

Downtown Bursa’da, bu haftanın sürpriz etkinliği ise TOGG deneyim günleri oldu. 8 - 11 Şubat tarihlerinde Downtown Bursa’yı ziyaret eden misafirler, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG’u deneyimleme imkanı bulabilecek. Günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Downtown Bursa’nın misafirleri, TOGG’daki ilk deneyimlerini dün başlatılan test sürüşlerinde gerçekleştirdiler. Yerli otomobilin gücüne ve konforuna hayran kaldıklarını belirterek, Türkiye’nin otomobili ile gurur duyduklarını söyleyen Downtown Bursa ziyaretçileri, 11 Şubat’a kadar TOGG’un T10X SUV modelini tanıyıp deneyebilecekler.