Tüyap Fuarcılık Grubu ve UFRAD Franchising Derneği iş birliği ile 6 - 10 Şubat tarihlerileri arasında ’Global Franchise, Global Sektör’ sloganı ile katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayan Franchise İstanbul Expo fuarı, yerli ve yabancı yatırımcılar ile markaları bir araya getirdi.

Gıda, gayrimenkul, danışmanlık, ayakkabı, karavan, kozmetik, otomotiv, eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren lider firmaların katılımı ile hazırlanan fuar; Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan 50’den fazla ülkeden yatırımcıyı ağırladı. Yurt içinden Türkiye'nin önemli markaları da fuarda açtıkları stantlarıyla ilgi odağı oldular.