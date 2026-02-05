Milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen listede THY, Air France, British Airways ve Lufthansa gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak 10’uncu kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçildi.

Yolcu oylarıyla gelen liderlik

Dünya genelinde yapılan yolcu değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan Skytrax sıralamasında Türk Hava Yolları ilk sırada yer aldı. THY’yi sırasıyla Air France, SWISS International Air Lines, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Iberia, KLM, Austrian Airlines ve Finnair izledi. Bu sonuçla Türk Hava Yolları, Avrupa’daki istikrarlı liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en iyileri arasında 6’ncı sırada

Avrupa’daki başarısını küresel ölçekte de sürdüren THY, Skytrax 2025 Dünya Havayolları sıralamasında 6’ncı sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde Qatar Airways yer alırken, Singapore Airlines ikinci, Cathay Pacific üçüncü sırada yer aldı. Emirates dördüncü, ANA All Nippon Airways ise beşinci oldu.

Paris’ten 8 ödülle döndü

Paris’te düzenlenen ödül töreninde Türk Hava Yolları yalnızca “Avrupa’nın En İyi Havayolu” unvanıyla yetinmedi. Hizmet kalitesini tescilleyen toplam 8 prestijli ödül kazanan THY, birçok kategoride zirveye adını yazdırdı.