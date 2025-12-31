Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili gelişmeler, kulüp yönetimini kritik bir karara götürdü. Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası seçimli kongre kararı aldı. Yönetimin önceliği ise sportif istikrar ve devam eden transfer sürecinin zarar görmemesi oldu.

Kongre Sezon Sonuna Göre Planlanacak

Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kongrenin zamanlamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Fenerbahçe’de mevcut futbolcular ve transfer görüşmesi yapılan oyuncular, bir sezon içinde ikinci kez seçimli genel kurul yapılmasından dolayı tedirginlik yaşadı ve durumu sportif direktör Devin Özek’e iletti.

Sadettin Saran, takımın ve transfer sürecinin zarar görmemesi adına kongrenin sezonun son maçına göre planlanmasını istedi. Bu karar; futbolcular, teknik heyet ve görüşme yapılan oyuncular tarafından olumlu karşılandı.”

Transfer ve Takım Dengesi Öncelik Oldu

Fenerbahçe yönetiminin aldığı bu kararın, hem mevcut kadro hem de devam eden transfer görüşmeleri açısından güven ortamını korumayı amaçladığı ifade edildi. Sezon içinde yaşanabilecek yönetim belirsizliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken, kongrenin net tarihinin lig fikstürüne göre belirleneceği belirtildi.

Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi hem sezonun geri kalanına hem de olağanüstü seçimli genel kurulun resmi takvimine çevrildi.