Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026’nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi” ifadelerini kullandı. Görgün, bu başarıda emeği geçen TEI çalışanlarını, mühendisleri, teknisyenleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı ekiplerini tebrik etti.

22 Farklı Motor Programını Kapsıyor

Haluk Görgün, TEI’nin ihracat başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, alınan 2,95 milyar dolarlık siparişin, Türkiye’nin yüksek katma değerli havacılık motoru üretim teknolojilerinde dünya çapında sayılı merkezler arasında yer aldığının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Siparişlerin, küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçalar ile bakım-onarım ve revizyon hizmetlerini kapsadığı bildirildi. Teslimatların ise 2026 yılı itibarıyla başlayacağı ifade edildi.

Toplam Sipariş Hacmi 8,2 Milyar Dolara Ulaştı

Görgün, söz konusu siparişle birlikte TEI’nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bunun havacılık motorları alanında ulaşılan yüksek mühendislik yetkinliği, üretim disiplini ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

“Uzun Soluklu Politikalar Belirleyici Oldu”

Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımının bu başarıda belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Görgün, “Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.