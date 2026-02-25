Yeşil dönüşümün şirket için uzun yıllardır stratejik bir gündem olduğunu vurgulayan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, İZKA’dan alınan desteğin sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alan Kardemir Çelik, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “Sanayide Yeşil Dönüşüm” programı kapsamında birinci sıradan destek almaya hak kazandı. Altı ay sürecek program kapsamında şirketlere, eğitim, mevcut durum analizi, strateji ve yol haritası oluşturulması, danışmanlık ve proje geliştirme alanlarında kapsamlı destek sağlanıyor.

Yeşil dönüşümün şirket için uzun yıllardır önemli bir gündem olduğunu vurgulayan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Sürdürülebilirliği çevresel gerekliliğin ötesinde gelecek nesillere karşı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızdan yenilenebilir enerji projelerimize, enerji verimliliği uygulamalarımızdan karbon ayak izi ölçümlerimize kadar attığımız her adım bu bakış açımız doğrultusunda şekilleniyor. İZKA’dan aldığımız destek de yeşil dönüşüm çalışmalarımıza güç katacak” dedi.

Yeşil dönüşüm stratejik öncelik

Yatırımlarda da sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirten Bakırel, sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılından bu yana Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştiriyor, üniversite-sanayi iş birlikleriyle çevre dostu üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz. İzmir Aliağa’da bulunan çelikhane tesisimiz, Türkiye’de alanında en yeni teknolojilere sahip üretim tesisleri arasında yer alıyor. Elektrikli ark ocağı teknolojisi ile hurdadan kütük demir üretimi gerçekleştiriyoruz. Fescon sistemine sahip 100 tonluk elektrikli ark ocağımız sayesinde atık ısı geri kazanımı sağlıyor ve üretimde yüzde 15 ila yüzde 30 arasında enerji tasarrufu elde ediyoruz.

Yıllık 40 bin ton kapasiteli karbon üretim tesisimiz ve yüksek kapasiteli hava ayrıştırma tesisimizle entegre bir üretim altyapısına sahibiz. Tesislerimizin tamamı ÇED iznine sahip olmasının yanı sıra uluslararası akredite kuruluş TÜV Austria aracılığıyla karbon ayak izi hesaplamalarımızı her yıl yaptırıyor ve raporlarımızı alıyoruz.

Yenilenebilir enerji tarafında da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 19,7 MW’lık rüzgâr enerji santralimiz, 4 MW’lık güneş enerji santralimiz ve atık ısıdan 1 MW elektrik üretimi sağlayan ORC sistemimizle mevcut yenilenebilir enerji üretim gücümüz 24,7 MW’a ulaştı.”

Sürdürülebilir üretimle uluslararası avantaj

Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon salınımı düşük demir çelik üreticileri arasında yer aldıklarına dikkat çeken Bakırel, “Çevreye duyarlı üretim sistemlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde hem maliyet avantajı sağlıyor hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırıyoruz. Sürdürülebilir üretim hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni GES, RES ve atık ısı yatırımlarıyla yenilenebilir enerji de toplam gücü 52,1 MW’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve verimlilik odaklı dönüşüm stratejimizle birlikte şirketimizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini hedefliyoruz” diye konuştu.