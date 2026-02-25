Ödüller, yolcu değerlendirmelerine dayalı olarak belirlendi ve 2 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek ACI Customer Experience Global Summit sırasında sahiplerine teslim edilecek.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Geçen yıl 113 milyon yolcuya hizmet verdik. Yolcu memnuniyeti tüm operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor. Dört havalimanımızın ASQ ödüllerinde dünyanın en iyi havalimanları arasında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Özellikle Ankara ve İzmir havalimanlarımızın onur listesine girmesi gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ödüller kapsamında:

Ankara Esenboğa Havalimanı (Avrupa, 5-15 milyon yolcu kategorisi) “En İyi Giden Yolcu Deneyimi” ve “En Keyifli Havalimanı” ödüllerini aldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı aynı kategoride “En İyi Giden Yolcu Deneyimi”nin yanı sıra “En Kolay Havalimanı Yolculuğu”, “En Keyifli Havalimanı” ve “En Temiz Havalimanı” ödüllerine layık görüldü.

Tiflis Havalimanı (Avrupa, 2-5 milyon yolcu kategorisi) “En İyi Giden Yolcu Deneyimi”, “En Adanmış Personele Sahip Havalimanı”, “En Kolay Havalimanı Yolculuğu”, “En Keyifli Havalimanı” ve “En Temiz Havalimanı” ödüllerini kazandı.

Üsküp Havalimanı Avrupa’da “En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

ASQ Ödülleri, 2006 yılından bu yana yolcu anketlerine dayanarak havalimanlarının müşteri deneyimi performansını ölçüyor. Günümüzde 110’dan fazla ülkede 400’ün üzerinde havalimanı program kapsamında değerlendiriliyor.