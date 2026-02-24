Ekonomide sürdürülebilir kalkınma ile birlikte enerji verimliliği ve düşük karbonlu çözümlere yönelik farkındalık artıyor. Uzmanlar, kömür bazlı ısıtma sistemlerini; yüksek karbon emisyonu, hava kirliliği, sağlık riski, ekonomik ve operasyonel dezavantajları nedeniyle artık pek önermez iken, verimlilik ve doğa dostu özellikleri ile doğalgazlı ısıtma sistemleri ön plana çıkıyor.

25 yılı aşkın deneyimiyle enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik Operasyon Direktörü Zafer Çüman’a göre, ülkemizde geleneksel olarak kömür kullanılan ısıtma sistemleri, yüksek karbon emisyonu, baca partikülleri, kükürt oksit (SO₂) ve hava kirliliğine yol açması özellikleri ile biliniyor. Buna karşılık, doğalgaz sistemleri hem daha verimli çalışıyor hem de atmosfere daha az emisyon bırakıyor. Enerji verimliliği ve çevresel etkilerin azaltılmasının artık tüm projelerde öncelikli kriterler arasında yer aldığını belirten Çüman, “Kömür kazanlarında yakılan her birim yakıt, yüksek CO₂, kuru partikül ve kükürt oksit salımları üretiyor. Doğalgaz sistemlerinde bu emisyonlar önemli ölçüde düşüyor, çevresel ve sağlık maliyetleri azalıyor. Doğalgaz sistemleri düşük emisyon avantajı sağlarken, ısı pompaları elektrik enerjisini yüksek verimle ısıya dönüştürerek, karbon ayak izini azaltan yenilikçi bir alternatif oluşturuyor” diye konuştu.

Maliyet düşük, konfor yüksek

Enerji dönüşümünde kömür yerine doğalgaz ve ısı pompası sistemlerini öneren Zafer Çüman, bu sistemin avantajlarını, başlıklar halinde şöyle sıraladı:

· Yakıt ve enerji verimliliği: Doğalgaz kazan ve kombileri baca ısı kayıplarını minimize ederken; ısı pompaları, kullandığı 1 birim elektrik enerjisine karşılık doğadan aldığı enerjiyle 3-4 birim ısı üreterek çok yüksek verimlilik sağlar.

· Bakım & çalışma maliyeti: Doğalgaz ve ısı pompası sistemleri genelde daha düşük bakım maliyeti ile çalışabilir, kül, depolama ve sınır kirletici giderleri kömür sistemlerine kıyasla yok denecek kadar azdır.

· Konfor ve kontrol: Her iki sistemde de hassas sıcaklık kontrolü, hızlı devreye girme ve akıllı ev sistemlerine entegrasyon sayesinde yüksek konfor sağlanır.

Kömürden doğalgaza geçerken dikkat

Üçay Mühendislik Operasyon Direktörü Zafer Çüman, enerji dönüşümünde kömürden doğalgaza veya ısı pompasına geçerken nelere dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulunarak şu hususlara dikkat çekti:

· Doğalgaz ve ısı pompası dönüşümü projeleri sadece yetkili, sertifikalı ve mühendislik tecrübesi olan firmalar tarafından yapılmalı.

· Cihaz seçimi; doğalgazda yüksek verimli (yoğuşmalı vb.), ısı pompasında ise binanın ısı kaybına ve iklim şartlarına uygun kapasitedeki cihazlardan olmalı.

· Periyodik bakım ve verimli işletme stratejileri (termostat, vana kontrolü gibi) mutlaka uygulanmalı.

Enerjide verimlilik, çevrede sürdürülebilirlik

Düşük karbonlu ısıtma teknolojilerinin önemine de değinen Zafer Çüman, şunları söyledi: “Enerji tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturan ısınma ihtiyacı, karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik öneme sahip. Bu noktada; doğalgaz ve ısı pompası gibi düşük karbonlu teknolojiler, enerji verimliliği ve maliyet yönetimi açısından daha stratejik hale geldi. Üçay Mühendislik olarak biz de ‘Enerjide verimlilik, çevrede sürdürülebilirlik’ yaklaşımını benimseyerek mühendislik projelerimizde; bina özellikleri, bölgesel iklim koşulları ve yatırım geri dönüş sürelerine göre müşterilerimize özel çözümler geliştiriyoruz. Enerji dönüşümüne yönelik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile Türkiye’nin daha sürdürülebilir bir enerji kullanımına geçişine katkı sağlıyoruz. Gelecek dönemde de düşük karbonlu ısıtma teknolojilerine yönelik farkındalık çalışmalarını artırmayı ve enerji verimliliği odaklı projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz.”