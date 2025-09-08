AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen “Soframız Bir Davamız Bir” programında konuşan Arınç, siyasi hayatına Milli Selamet Partisi ile başladığını hatırlatarak, Refah ve Fazilet Partilerinde iki dönem milletvekilliği yaptığını, AK Parti’nin kuruluşunda yer aldığını ve üç dönem Manisa Milletvekili olarak görev yaptığını ifade etti. Arınç, bugün aynı görevi oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elimizden geleni yapmalıyız ki AK Parti’nin 22-23 yıllık iktidarını devam ettirelim” dedi.

“Bal Gibi Yüzde 50 Olur”

AK Parti’nin seçim başarılarına değinen Arınç, “2002’de yüzde 34,5’la başladık, yıllar içinde yüzde 49,5’lara kadar çıktık. Şimdi ittifak sistemi var ama yine en çok milletvekili bizde. Oylarımızı tekrar yüzde 50’nin üzerine çıkarabiliriz, bal gibi olur” ifadelerini kullandı.

Arınç, genç seçmenlere de seslenerek, “Bugün 23-24 yaşında olanlar ne gördülerse bizim sayemizde gördüler. Geçmişte yol da yoktu, gölet de yoktu. Millet bize güvendi, biz de o güveni boşa çıkarmadık” dedi.

CHP’ye Eleştiri

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Arınç, CHP’nin kendi içinde kavgalı olduğunu belirterek, “Mahalli seçimlerde başarılı oldular ama bugün birbirlerini yiyorlar. Halk, kimin ülkeyi yöneteceğine bakar. Cumhurbaşkanımız sözünün eri bir adam. Vatandaş da bunu görüyor” dedi.

“Türkiye’de 100 Kişiden 78’i AK Parti’ye Oy Vermiştir”

Arınç, AK Parti’nin geniş bir seçmen kitlesine sahip olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de 100 kişiden 78’i en az bir kez AK Parti’ye oy vermiştir. Bu başka partilerde yok. Bizim avantajımız vatandaşla sürekli temas halinde olmamız” şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ve AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da birlik ve beraberlik mesajları verdi.