Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), üniversite sporlarında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BEUN Salon Futbol Kadın Takımı, Çukurova Üniversitesinde düzenlenen 'Ünilig Salon Futbolu Türkiye Şampiyonası' final grubu müsabakalarında Türkiye'nin en başarılı takımları arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Turnuvayı ilk 8 içerisinde tamamlayan BEUN Kadın Salon Futbol Takımı, bu sonuçla gelecek yıl itibarıyla tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonunda 2-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun katılımla düzenlendi. Şampiyonada 28 üniversiteden 448 erkek ve 208 kadın sporcu olmak üzere toplam 656 sporcu mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite takımlarının kıyasıya rekabetine sahne olan turnuvada BEUN Kadın Salon Futbol Takımı; ortaya koyduğu performansla üniversite sporları tarihinde Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Rektör Özölçer: 'İlk kez Süper Lig'de Mücadele Etme Hakkını Elde Eden Öğrencilerimize Gönülden Kutluyorum'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kadın sporcuların elde ettiği bu tarihi başarının üniversite adına son derece kıymetli olduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

'Üniversitemizi böylesine önemli bir organizasyonda başarıyla temsil ederek ilk 8 takım arasına giren ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan BEUN Salon Futbol Kadın Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin sahada ortaya koyduğu mücadele bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır.

Bugün elde edilen bu başarı, üniversitemizde oluşturduğumuz güçlü spor kültürünün, dayanışma ruhunun ve öğrencilerimize sunduğumuz imkânların çok kıymetli bir neticesidir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini son derece önemsiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda üniversite olarak gençlerimizin her daim yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımızın göstermiş olduğu bu başarı sadece spor alnında değil her branşta öğrenim gören tüm öğrencilerimiz için bir ilham kaynağıdır. Üniversitemizin adını Türkiye çapında başarıyla duyuran kıymetli öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu başarı gelecekte çok daha büyük başarıların habercisidir. Süper Lig'de mücadele edecek olmaları bizler için ayrı bir mutluluk ve heyecan vesilesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; genç sporcularımızı her daim destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakanlığımız olmak üzere bizlerin her zaman yanında olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve değerli Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen Hocamıza üniversite sporlarına sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şampiyonaya ev sahipliği yaparak organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş Hocamıza ve Çukurova Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Bununla birlikte öğrencilerimizi müsabakalara büyük bir özveriyle hazırlayan Spor Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenlerine, antrenörlerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimize ise başarılarının devamını temenni ediyor, yükseköğrenim hayatlarında ve spor kariyerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.