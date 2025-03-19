"Yapamazsın" Dediler, Başardı

Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde tarımla uğraşan 55 yaşındaki Ahmet Ünal, birçok kişinin soğuk hava şartlarında imkânsız gördüğü bir üretim sürecini başarıyla tamamladı. "Bu mevsimde kavun yetişmez" diyenlere inatla üretime devam ettiğini belirten Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce gerçekleştirdim, bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu an piyasa iyi, ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL'den sattım" dedi.

Tüccarlardan Tam Not Aldı

Ünal'ın erken dönem kavun üretimi, tüccarlar ve komisyoncular tarafından büyük ilgi gördü. Mevsim şartlarına rağmen kaliteli ve aromatik kavunlar yetiştiren üretici, olumlu geri dönüşler sayesinde büyük bir gurur yaşadı. Tüccarlar, Ahmet Ünal'ın başardığını ve ürettiği kavunların yüksek kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Serada Özel Isı Yönetimi ile Başarı

Ahmet Ünal, serasında özel ısı yönetimi teknikleri uygulayarak bitkilerini soğuktan korumayı başardı. Serasının güneye bakan bir yamaçta bulunduğunu ve bol güneş aldığını söyleyen Ünal, "Plastik seranın içine bir kat daha ince plastik örtü kaplayarak sıcaklığı muhafaza ettim. En soğuk günlerde bile soba yakarak sera içi sıcaklığını korudum. Şiddetli soğuklara karşı serama çok iyi baktım ve başarıya ulaştım" diye konuştu.

Çiftçilere Tavsiyeler

Ünal, kendi deneyimlerinden yola çıkarak diğer çiftçilere de önerilerde bulundu. 25 Kasım tarihinin dikim için uygun olduğunu belirten üretici, "Bu tarihte dikim yapmak isteyenlere kesinlikle öneririm. Biz 25 Kasım'da ektik ve 15 Mart'ta hasat ettik. Hem verimden hem de fiyatlardan memnunum. 2 bin 500 metrekarelik seramda kilosu 200 TL'den 2 ton kavun sattım" dedi.

Bir Kavun 300 TL'ye Alıcı Buluyor

Ahmet Ünal, bireysel satışlarının da oldukça iyi gittiğini vurgulayarak, "Ürettiğim kavunların kalitesi çok yüksek. Bir kavunum 1.600 gram geliyor ve tanesini 300 TL'ye satıyorum. Çaba sarf ediyorum ve emeklerimin karşılığını alıyorum. Allah’ın izniyle başardım" ifadelerini kullandı.

Bu başarısıyla bölgedeki çiftçiler için ilham kaynağı olan Ahmet Ünal, örtü altı tarımda yenilikçi yöntemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.