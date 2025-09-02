Gelişmiş altyapısı ve entegre hizmet yapısıyla Otopratik Maxi, araç bakımını daha hızlı, pratik ve kapsamlı hale getiriyor.

Mobilite alanındaki dönüşümünü sürdüren Brisa, araç bakımına yönelik hizmet ağını yeni Otopratik Maxi konseptiyle genişletiyor. Araç bakımı, lastik, akü ve yağ değişiminin ötesine geçen bu yeni model; kaporta, boya, onarım, ekspertiz, motor servisi, elektrikli araç bakım ve şarj hizmeti gibi kapsamlı hizmetleri tek noktada birleştirerek kullanıcıya zaman kazandıran, bütünleşmiş bir deneyim sunuyor.

Yeni konseptin ilk uygulama mağazası İstanbul Ümraniye’de, Batu Otomotiv iş birliğiyle açıldı. 1.800 m²’yi aşan kapalı ve 2.000 m²’yi aşan açık alanda hizmet veren Otopratik Maxi, klasik servis anlayışının ötesine geçerek, daha geniş kapsamlı çözümler sunuyor. Otopratik Maxi, sadece bireysel değil, aynı zamanda araç filosu yöneten şirketlerin de tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.

Teknolojiyle entegre altyapısı, uzman teknisyenleri ve şeffaf hizmet politikasıyla dikkat çeken Otopratik Maxi; araç sahiplerini farklı ihtiyaçlar için farklı servis noktalarına gitme zorunluluğundan kurtarıyor. Aynı çatı altında hızlı, güvenilir ve kapsamlı hizmet sunarak bakım süreçlerini daha pratik hale getiriyor.

Elektrikli araçlara özel hizmetler ve e-şarj istasyonlarıyla geleceğin mobilite ihtiyaçlarına da yanıt veren Otopratik, bu yeni adımıyla hizmet standardını bir üst seviyeye taşıyor.

Brisa Stratejik Büyüme Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Mobilite merkezi olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zincirimiz Otopratik’e araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını gözeterek Otopratik Maxi konseptimizi dahil ettik. Brisa’nın mobilite alanındaki iddiasını ve müşteri odaklı hizmet anlayışını yansıtan Otopratik Maxi, sektörde fark yaratan bir hizmet modeli sunarken, araç bakımına bakışı da yeniden tanımlıyor. Günümüzde mobilite, artık yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak değil; güvenli, sürdürülebilir, zamandan tasarruf eden ve teknolojiyle entegre bir deneyim sunma anlamı taşıyor. Hedefimiz lastiğin ötesinde hizmetlerle müşterilerimizin her ihtiyacına dokunarak, her an yanlarında olmak. Otopratik Maxi ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam edeceğiz.”