Bitcoin 93.411 dolardan, Ethereum ise 1.786 dolardan işlem görürken; kripto para piyasasının toplam değeri 2,88 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,85 trilyon dolar, Ethereum’un değeri ise 213 milyar dolar seviyesinde.

Dün spot Bitcoin ETF’lerine 442 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise 63,5 milyon dolar giriş yaşandı. Ancak bu güçlü ETF talebine rağmen, borsalardaki BTC arzı 2,6 milyon adete kadar düştü. Fidelity Digital Assets’in verilerine göre, bu rakam Kasım 2018’den bu yana görülen en düşük seviye.

Kurumsal Alımlar ve Rezerv Stratejileri Etkili Oldu

Bu düşüşte en büyük pay, halka açık şirketlerin yoğun Bitcoin alımlarında. MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor’un liderliğinde, yalnızca bu şirket Kasım 2024’ten bu yana 285.980 BTC satın aldı. Japon Metaplanet ve Hong Kong merkezli HK Asia Holdings gibi şirketler de benzer alım stratejileriyle dikkat çekiyor.

Son günlerde borsalardan 15.000 BTC çekilmesi, yatırımcıların satıştan çok uzun vadeli saklama stratejisini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen, spot Bitcoin ETF’lerinden Nisan ayında net 10.000 BTC çıkışı yaşandı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki 208.000 BTC’lik girişle kıyaslandığında yatırımcı ilgisindeki zayıflamayı gözler önüne seriyor.

Piyasa Yapısı Yeniden Şekilleniyor

Kurumsal talepteki düşüşe rağmen, küçük yatırımcıların etkinliğinin arttığı görülüyor. Exchange Whale Ratio’nun 0,3’ün altına gerilemesi, büyük balinaların borsalardaki etkisinin zayıfladığını ve bireysel yatırımcıların daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor.

Bitcoin’in 93.000 doların üzerine çıkması olumlu bir gelişme olsa da, kalıcı yükselişler için güçlü kurumsal talep sinyalleri hâlâ kritik önem taşıyor.

Fed'den Kriptoya Yeşil Işık

ABD Merkez Bankası (Fed), 2022 ve 2023 yıllarında yayınladığı, bankaların kripto ve stablecoin faaliyetlerini kısıtlayan rehberleri geri çektiğini duyurdu. Artık bankaların bu alandaki faaliyetleri olağan denetim çerçevesinde takip edilecek. Fed’in bu adımı, kripto sektöründe regülasyonların esnekleşebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

CME, XRP Vadeli İşlemlerine Başlıyor

Chicago Mercantile Exchange (CME), 19 Mayıs’ta XRP vadeli işlemlerini başlatıyor. Mikro (2.500 XRP) ve standart (50.000 XRP) kontratlarla işlem görecek ürünler, kurumsal yatırımcılara dijital varlık çeşitliliği sunacak. Ripple ve SEC arasındaki hukuki sürecin gevşemesiyle bu hamle daha da anlam kazandı. Robinhood’un da XRP vadeli işlemlerini platformuna eklemesiyle, ürün bireysel yatırımcılara da açılacak.

SEC’den ETF Başvurularına Erteleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’in Polkadot ETF ve Canary’nin Hedera ETF başvurularına ilişkin karar tarihlerini 11 Haziran’a, Bitwise’ın Bitcoin ve Ethereum ETF kararını ise 10 Haziran’a erteledi. Trump yönetimiyle birlikte daha kripto dostu bir yaklaşım beklenirken, SEC’in değerlendirme sürecini dikkatle yürüttüğü görülüyor.