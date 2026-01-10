Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyetleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerinde sosyal medya üzerinden manipülasyon yapıldığı iddiasına odaklandı. Şüphelilerin, pay piyasasında yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlendi.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ilk etapta 15 kişi gözaltına alınırken, daha sonra bu sayı 17’ye yükseldi.

15 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SPK’dan Piyasa Uyarısı

SPK raporlarında, bazı hisse senetleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımları üzerinden spekülasyon yapıldığı ve yatırımcıların yanıltıldığı vurgulandı. Yetkililer, yatırımcıları özellikle sosyal medyada yapılan yönlendirici paylaşımlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.