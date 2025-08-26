Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 26 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

Bolu’nun 3.5 aylık içme suyu kaldı: Su seviyesi yüzde 26

Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü. Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

17 Ağustos tarihi itibariyle tarım arazilerine suyu verme işleminin durduruldu. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.