“Zenginden daha fazla, fakirden daha az”

Belediye Başkanı Tanju Özcan, alınan kararın arkasındaki düşünceyi mecliste yaptığı konuşmada şöyle ifade etti:

“Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz. Bu, hem adaletli hem de Anayasa’nın 73. maddesine uygun bir uygulama.”

Başkan Özcan, sosyal medyada yaptığı çağrının büyük destek gördüğünü belirterek, başka belediye başkanlarının da kendisini arayarak bu modelle ilgilendiklerini söyledi.

Gelire Göre Fiyatlandırma Modeli

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çeşitli İşler Komisyonu’nun ortak raporuna göre, 1 Mayıs 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife şöyle:

1. Grup (Lüks İnşaatlar): Mevcut su tarifesinin %50 fazlası

2. Grup (1. Sınıf İnşaatlar): Mevcut tarifeye %15 ek

3. Grup (2. Sınıf İnşaatlar): Mevcut tarifeden

4. Grup (3. Sınıf ve Basit İnşaatlar): Mevcut tarifeden %50 indirimli

Bu sınıflandırma, 15 Aralık 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel"e göre belirlenecek.

Anayasa ve Belediye Gelirleri Kanunu’na Atıf

Başkan Özcan, kararın dayanağını Anayasa’nın 73. maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ile Maliye Bakanlığı’nın ilgili tebliğine dayandırarak şu vurguyu yaptı:

“Anayasamız diyor ki: ‘Kamu giderlerini karşılamak için herkesten eşit almayacaksın, mali gücüne göre alacaksın.’ Biz bu anlayışı belediyemizde hayata geçiriyoruz.”

Türkiye'de Bir İlk Olabilir

Bolu Belediye Meclisi’nin bu kararı, gelir düzeyine göre kamu hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından Türkiye’de belediyecilik tarihinde örnek teşkil edebilecek nitelikte. Özcan’ın açıklamalarına göre, bu modeli diğer belediyeler de uygulamaya hazırlanıyor.

Mecliste tüm siyasi partilerin desteğiyle oy birliğiyle kabul edilen bu düzenlemenin, sosyal adalet açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.