Sarı-lacivertli kulüp, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kanté’yi renklerine bağladığını resmen duyururken, Başkan Sadettin Saran da kulübün resmi internet sitesi üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saran açıklamasında, “Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasına verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına da özel bir parantez açan Saran, sarı-lacivertli camianın inanç ve desteğinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Şimdi bu gücü sahaya taşıma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız” dedi.