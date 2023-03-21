Ziyaret eden herkese ücretsiz dağıtılacak

Bolu Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla 22 Mart Çarşamba günü belediye önünde fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirecek.

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Bolu Belediyesi fidan dağıtım etkinliği düzenleyecek. 22 Mart Çarşamba günü belediye önünde 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Bolulu vatandaşlara çok sayıda ücretsiz meşe fidanı dağıtılacak. Vatandaşlar, ilgili saatler arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü standını ziyaret ederek, dağıtılacak meşe fidanlarından ücretsiz olarak alabilecekler.