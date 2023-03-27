Ziraat Odası Başkanı Keskin: “10 Nisan itibarıyla tüm zirai ilaçlarımız odamız bünyesinde satılacak”

Bolu Mudurnu ilçesinde Mudurnu Ziraat Odası’nın yeni seçilen Başkanı Sinan Keskin projeleri hakkında açıklama yaptı. Keskin, “Toprak Mahsulleri Ofisi en önemli konulardan biri geçen yıl büyük bir sıkıntı yaşandı. Buraya bir Toprak Mahsulleri Ofisi açmak istiyoruz” dedi.

Mudurnu Ziraat Odası’nın yeni seçilen Başkanı Sinan Keskin, Mudurnu ilçesine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açmak istediklerini belirtti. Başkan Keskin, Mayıs ayı itibariyle de Mudurnu halkına bahçe fideleri temin edeceklerini açıkladı. Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, “Vatandaşlarımızın bizi başa geçirip Ziraat Odası Başkanı seçtiler. Allah utandırmasın gereğini fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Bu yıl başlangıçta sıkıntılarımızdan ilki ilaç ve tohum. Bunları da aşabilmeniz için bazı prosedürleri yerine getirmemiz gerekiyordu. Yıllardır bu sıkıntılar devam ediyordu bunları son bir ay içinde ben elimden geldiğince hızlı hareket ederek yerine getirdim” dedi.

Başkan Keskin, “Allah nasip ederse 10 Nisan itibarıyla tüm zirai ilaçlarımızı odamız bünyesinde satılacak. Aynı zamanda tohum konusunda da yine görüşmelerimizi sağladık özellikle Bolu Ziraat Odası ile görüşmelerimiz var bu konuda da ileri bir adım atmış olduk. Yine çiftlerimizin en büyük ihtiyacı olan daha önceki yıllarda dışarılardan temin etmiş oldukları bahçe fidelerinin yine odamız tarafından getirilerek Mayıs ayı itibariyle satışını sağlayacağız, herkes istediği fidanı buradan alabilecek” diye konuştu.

Mudurnu’ya Toprak Mahsulleri Ofisi açmak istediklerini belirten Keskin, “Önümüzdeki dönem için diğer ziraat odası başkanları ile görüşüyoruz bana çok yardımcı oluyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) en önemli konulardan biri geçen yıl büyük bir sıkıntı yaşandı. Vatandaşlar buradan ya Göynük’e ya da Bolu’ya gidiyorlardı. Buraya bir toprak ofisi yeri açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.