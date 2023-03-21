Tarladan Sofraya Kalıntısız Yaşam Proje buluşması Göynük’te

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, "Tarladan Sofraya Kalıntısız Yaşam Projesi" çerçevesinde Göynük ilçesindeki Gerişler köyünde 35 üreticinin katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bolu Valiliğince koordine edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen, "Tarladan Sofraya Kalıntısız Yaşam Projesi" çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Eğitime, Gerişler köyünden 35 üretici katıldı.

Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Sağlıklı üretim, sağlıklı gıda kısacası sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın temini adına 7’den 77’ye eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz Valiliğimiz koordinesinde devam ediyor. Kamu kurumlarımızın iş birliği protokolü ile gerçekleştirilen ‘Tarladan Sofraya Kalıntısız Yaşam Projesi’ ile yetiştiricilerimizin tarım ilaçları kullanımı konusundaki bilincinin ve duyarlılıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Bunların yanında toplantılarımızda entegre mücadele çalışmaları hakkında bilgiler de üreticilerimize aktarılmaktadır. İş birliği protokolü çerçevesinde ilimizde yetiştiricilerimize toplantılar düzenlemenin yanında tarlada uygulamalı ziyaretler ile survey çalışmaları da gerçekleştirilecektir" dedi.