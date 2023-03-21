Polis memurları depremzedeler için hayır panayarı düzenledi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, depremzedeler için HighWay Outlet AVM’nin ev sahipliğinde hayır panayırı düzenledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü personelleri; Polis Eşleri Derneği ve birkaç sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla kendi imkanlarıyla ürettikleri gıda, giyim, aksesuar, süs eşyaları ve birçok kategorideki ürünleri, HighWay Outlet AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen hayır panayırında satışa sundu. Stantlarda satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir depremzede vatandaşlar için kullanılacak.