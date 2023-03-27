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Minik şefler mutfakta
BOLU’DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, ‘MİNİK ŞEFLER MUTFAKTA’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.
BOLU 27.03.2023, 10:02
Bolu’da anaokulu öğrencileri "Minik Şefler Mutfakta" projesi çerçevesinde hünerlerini sergiledi.
Bolu’da özel bir anaokulunda eğitim gören çocuklar "Minik Şefler Mutfakta" projesine katıldı. Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfaklarına giren minikler hünerlerini sergiledi. Öte yandan, proje çerçevesinde minik öğrencilere mutfak ürünleri ve malzemeleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra uygulama atölyelerine giren öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde hem öğrendi hem eğlendi.